Suspeita de maus-tratos, madastra de menina que morreu após dar entrada no UPA é presa

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande, cumpriram na manhã de hoje (11) um mandado de prisão preventiva contra a madastra de Valentina, criança de 7 anos que morreu no dia (1°) após dar entrada no UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Segundo informações, a princípio a mulher havia alegado que a menina teria sofrido uma queda acidental de um banco, porém, o resultado do laudo pericial indica que ela sofreu traumatismo craniano encefálico provocado por maus-tratos.

Ao chegar na unidade hospitalar, Valentina teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu em seguida.

Os médicos ainda tentaram reanimá-la para fazer a entubação traqueal.

Foram encontradas diversas lesões pelo corpo da criança, levantando suspeita de possíveis maus-tratos.

A mulher foi presa próximo ao Jóquei Clube e encaminhada ao 2º Distrito Policial.

