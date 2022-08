Vídeo: Homem é perseguido e atingido por disparos

Câmeras de segurança que mostram o momento em que o fracionado do PCC (Primeiro Comando da Capital) é perseguido por atiradores em uma motocicleta pela avenida Gunter Huns, próximo a região do Aero Rancho.

Nas imagens abaixo, é possível ver um veículo Ford Ká onde está o detento que saiu hoje de manhã do Presídio Estadual masculino da Gameleira. O veículo é perseguido por atiradores em alta velocidade pela Avenida Gunter, invadindo um terminal de ônibus.

De acordo com informações da reportagem, uma pessoa que estava aguardando o transporte público ficou ferida no braço.

A vítima foi socorrida por populares e encaminhada até o Hospital Regional. No momento da fuga, o homem virou a esquerda em direção a 6º Delegacia de Polícia Civil. Ele chegou na delegacia ferido com marcas de tiros no abdômen e na coxa. O veículo, conduzido pelo fracionado do PCC, ficou todo perfurado de tiros de fuzil. Segundo a reportagem do Portal O Estado Online, deflagrou 10 perfurações. A maioria do lado do motorista.

O condutor foi encaminhado a Santa Casa de Campo Grande gravemente ferido.

Confira o vídeo:

