Motorista fica preso às ferragens após colisão de carro com carreta

Uma colisão entre um carro e uma carreta deixou o motorista de um veículo de passeio preso às ferragens. O acidente ocorreu na manhã de hoje (11), na BR-262.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 6h40, próximo à entrada do distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, distante 100 quilômetros de Campo Grande.

Com a colisão, o veículo de passeio ficou totalmente destruído e o motorista preso às ferragens. Os bombeiros utilizaram o desencarcerador para retirar a vítima do carro.

A vítima foi socorrida com fraturas no membro inferior e superior esquerdo, além de diversas escoriações. Os outros ocupantes do carro saíram ilesos.

Com informações do Jornal O Pantaneiro

