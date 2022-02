Suspeita de mandar matar borracheiro em Dourados é transferida para presídio

A jovem suspeita por mandar matar o esposo, o borracheiro Douglas Novaes Rocha, 27, em Dourados, foi transferida na tarde desta quinta-feira (24) para o Estabelecimento Penal Feminino “Luiz Pereira da Silva”, em Jateí, a aproximadamente 265 quilômetros de Campo Grande.

As investigações da Polícia Civil apontam que possivelmente ele foi assassinado pelo amante da esposa, presa, enquanto dormia no sofá na noite de domingo (13), em Dourados. O suspeito de ter desferido as facadas teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e continua foragido.

Entenda o caso

Douglas Novaes foi encontrado morto com oito facadas no dia 14 de fevereiro de 2022, às margens de um córrego, próximo de estrada vicinal que liga os bairros Jardim Guaicurus e o Jóquei Clube, na região sul de Dourados, aproximadamente 224 quilômetros de Campo Grande.

Aos policiais, a jovem de 22 anos conta a versão que foi convencida pelo amante a planejar a morte do borracheiro. Segundo Dourados News, ela revelou que frequentemente sofria abusos físicos por parte do marido. A suspeita contou que foi agredida com a “porta do quarto” no final do ano passado e depois atingida por um balde arremessado por Douglas.