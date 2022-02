Operação prende mais envolvidos em desvio de dinheiro na antiga gestão de Maracaju

Mais dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de sequestro de bens foram realizados nesta quinta-feira (24), durante a segunda fase da Operação Fraudas Fantasmas da Polícia Civil, contra suspeitos de praticarem crimes de desvio de dinheiro durante a gestão municipal de 2017-2020 em Maracaju, a 158 quilômetros de Campo Grande.

Hoje, foram cumpridas duas buscas e apreensões em uma loja de venda de veículos e outra na chácara de um dos investigados. O veículo Toyota/Hilux que estava em nome de terceiro, foi localizado e apreendido. Já na chácara, foi localizado um caminhão e alguns documentos localizados no interior da casa, que foram também apreendidos.

Foi realizado ainda o sequestro do imóvel residencial localizado na Rua Pascoal Moreira Cabral, no Bairro Alto Maracaju, que, apesar de não estar registrado no nome do investigado, havia fortes indícios de ser de propriedade do suspeito.

Primeira fase

No dia 15 de fevereiro de 2022, foi deflagrada o início da Operação Fraldas Fantasmas, ocasião em que foi realizado o sequestro de uma fazenda em Bonito, adquirida pelo investigado, por R$3 milhões e 100 mil, além da apreensão do “contrato de gaveta” referente à mencionada aquisição.

(Com Itamar Buzzatta)