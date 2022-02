MS registra aumento de 214% nos casos confirmados de dengue em comparação a janeiro

Mato Grosso do Sul registrou um aumento de 214% no número de casos confirmados de dengue de janeiro a fevereiro de 2022, somente neste mês foram registrados 94 casos contra 44 no mês anterior. Ao todo, o Estado contabiliza 138 casos confirmados. Entre os dias 16 a 23 de fevereiro foram confirmados 63 novos casos.

Apesar do aumento de casos, não foram registrados óbitos em decorrência da dengue em 2022, os dados são do Boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde). Desde o início do ano foram registrados 1.143 casos suspeitos de dengue em todo MS.

Em relação aos municípios com maior incidência de casos destacam-se Inocência (106,4), São Gabriel do Oeste (99.2), Rio Negro (62.6), Três Lagoas (30.8) e Água Clara (25.4). Em Campo Grande a incidência de casos é de 0.7.

Os sintomas de dengue incluem febre, vômito, dor abdominal , manchas avermelhadas no corpo, dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, dor nos olhos e sangramento de mucosas.

Para evitar a proliferação do mosquito é recomendável fazer a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito, caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.