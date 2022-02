Suspeita alega ter sido convencida pelo amante a planejar assassinato do marido

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil recolheu um depoimento mais detalhado da suspeita de ter participado na morte do marido, Douglas Novaes Rocha, 27, assassinado a facadas na residência do casal na segunda-feira (14), em Dourados. Aos policiais, a jovem de 22 anos conta a versão que foi convencida pelo amante a planejar a morte do borracheiro.

Segundo Dourados News, ela revelou que frequentemente sofria abusos físicos por parte do marido. A suspeita contou que foi agredida com a “porta do quarto” no final do ano passado e depois atingida por um balde arremessado por Douglas.

Sobre a madrugada em que aconteceu o assassinato, a esposa de Douglas detalhou que a vítima havia chegado em casa às 00h20 de segunda-feira. Após uma discussão entre os dois, a vítima dormiu no sofá, momento em que a mulher teria ligado para o amante para informar que “havia uma oportunidade de matar Douglas”.

Já na casa, o segundo suspeito do crime teria desferido as facadas enquanto a jovem permaneceu no quarto com o filho de dois anos. Os dois filhos mais velhos, de oito e seis anos de idade, estavam na casa dos avós naquele domingo, deixando a situação ainda mais propícia para execução do plano.