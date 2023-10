Suposto sequestro é esclarecido pela Polícia Civil em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul anunciou um desdobramento importante na investigação de um suposto caso de sequestro. A ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Ladário e a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) levou ao esclarecimento do caso e à localização das partes envolvidas.

Segundo as informações divulgadas, um homem de 26 anos, apontado como suspeito do crime, e uma adolescente de 16 anos, que foi inicialmente identificada como vítima, foram encontrados em uma residência no Bairro Estrela Dalva, localizada na cidade de Campo Grande, capital do estado.

O caso começou a circular como um possível sequestro, gerando grande preocupação entre a comunidade local e as autoridades policiais. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, incluindo interrogatórios do suspeito e entrevistas com as partes envolvidas, ficou claro que a situação era mais complexa do que inicialmente aparentava.

Constatou-se que a vítima não estava em cárcere, e as circunstâncias que levaram ao relato de sequestro eram diferentes das informações iniciais. Com base nesse entendimento, a vítima, a adolescente de 16 anos, foi encaminhada para a Delegacia de Pronto Atendimento e Central de Flagrantes (DEPAC-CEPOL), onde receberá o devido atendimento do Conselho Tutelar.

Com informações da Depac

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: