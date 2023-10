Após sair para beber com o marido, mulher é agredida a socos no rosto

Uma mulher de 35 anos foi agredida a socos no rosto, pelo esposo de 45, em uma residência no Parque Alvorada em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O autor após agredi-la, fugiu do local e segue sendo procurado pela polícia.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima mora com o esposo há aproximadamente seis meses. Na tarde de ontem, o casal saiu para beber e ao retornar para casa, por volta das 21h, o suspeito passou a ofendê-lá.

Assustada, a mulher pediu socorro para irmã, pedindo para que acionasse a polícia via aplicativo de mensagem.

Ainda conforme o registro policial, neste momento o homem sacou a arma e efetuou disparos contra parede da residência. Em seguida, desferiu socos e um tapa no rosto da mulher, fugindo em seguida.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local e realizaram diligências no bairro. O rapaz não foi encontrado.

A vítima foi encaminhada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registrou o caso como disparo de arma de fogo e violência doméstica.

