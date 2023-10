Inflação da construção civil se estabiliza

Em Mato Grosso do Sul o Custo médio do m² (metro quadrado) da construção civil em setembro ficou em R$ 1.704,73 o que representou uma variação percentual no mês 0,17 % enquanto que no ano o custo médio do m² teve variação de 1,86 % e no em doze meses a variação foi de 2,17% . Já o Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) apresenta leve alta de 0,02% em setembro de 2023. O acumulado nos últimos doze meses é de 2,65%.

A alta se traduz em maiores preços no setor da construção civil. Apesar disso, o índice é menor em relação ao mês anterior. Há uma desaceleração em relação aos preços apresentados em agosto de 2023. Os maiores preços são principalmente puxados pela mão de obra. Isto ocorreu com menos acordos coletivos firmados em relação ao mês anterior.

Já a parcela referente ao preço de materiais apresenta queda pelo segundo mês consecutivo. Com isso, o custo nacional da construção de setembro é de, aproximadamente, R$ 1.715, sendo R$ 1.000 referentes a materiais e R$ 715 à mão de obra. Os dados são do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, uma parceria entre Caixa Econômica Federal e IBGE.

