Alunos da Escola Sesi vão apresentar nove projetos na maior feira de ciências de MS

Saúde e segurança no trabalho, cobertura vacinal de crianças e adolescentes, inovação na prática de exercícios físicos. Estes são alguns dos temas de projetos elaborados por alunos da Escola Sesi e que serão apresentados na 13ª Fetec MS, considerada a maior feira de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Ao todo, nove projetos de estudantes da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul participarão da mostra oficial.

Organizada pela UFMS, a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul será realizada entre os dias 22 e 25 de outubro no campus da universidade federal em Campo Grande. Além da mostra de projetos, a programação do evento conta ainda com palestras e oficinas.

Ao longo do ano letivo, a Escola Sesi incentiva seus estudantes a mergulharem no universo da ciência e da tecnologia. Segundo a articuladora de iniciação científica, Carolina Moraes Lino, cada uma das sete unidades da Rede Sesi de Educação conta com professores dedicados a estimular os alunos e orientá-los a produzir artigos e projetos científicos.

“Os alunos são protagonistas desse processo quando identificam as problemáticas que encontram na sociedade e buscam soluções em forma de projeto de pesquisa, sob orientação dos nossos professores. Muitos desses problemas surgem nas indústrias. Isso reforça o DNA do Sesi de trabalhar em favor da indústria”, disse Carolina.

Ao todo, 250 projetos foram selecionados para a mostra presencial, elaborados por estudantes do 4º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de instituições de ensino públicas e privadas. A visitação à feira é gratuita.

