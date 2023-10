“Sugar daddy” é preso por extorsão em relação “sugar” com adolescente de 17 anos

Na quinta-feira (19), a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Água Clara, efetuou a prisão de um homem de 62 anos sob a acusação de extorsão contra uma adolescente de 17 anos. O caso, envolvendo uma relação conhecida como “sugar” (açúcar em inglês), chama a atenção para a complexidade desses acordos que misturam aspectos financeiros e afetivos.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia para relatar que o homem a teria agredido e exigido o pagamento de R$ 900,00 referentes a uma compra que ela havia feito com um cartão de crédito fornecido por ele. A jovem deixou claro que não mantinha um relacionamento amoroso com o acusado, classificando-o como um amigo que a auxiliava financeiramente, inclusive fornecendo-lhe um cartão bancário e sua senha para cobrir despesas mensais.

O conflito surgiu quando a adolescente realizou uma compra que ultrapassou o valor previamente acordado entre eles, o que levou o homem a procurá-la em seu local de trabalho. A situação se agravou quando ele a ameaçou de morte e a agrediu para recuperar o montante gasto em excesso.

Com base nas informações prestadas pela vítima, a Polícia Civil conseguiu localizar o acusado, que foi preso em flagrante. A jovem, que vivia com seu filho de 2 anos, recebeu assistência do Conselho Tutelar, dada a sua condição de menor de idade. A investigação continua para averiguar se ocorreram outros crimes relacionados à condição da vítima como adolescente.

O homem agora enfrenta acusações, a princípio, de extorsão no contexto de violência doméstica. Ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso é apurado mais detalhadamente.

Sugar

Esse incidente destaca as questões dos chamados relacionamentos “sugar”, nos quais um homem mais velho, conhecido como “sugar daddy,” sustenta financeiramente uma mulher mais jovem, denominada “sugar baby,” em troca de favores sexuais ou até mesmo de uma amizade sem conotação sexual, mas com aspectos de maior proximidade emocional e financeira.

Com informações da Depac

