Adolescente teve seios cortados e vagina dilacerada durante sessão de tortura, disse delegada

Na manhã de hoje (20), a delegada, Analu Lacerda Ferraz (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), detalhou a brutalidade do crime que chocou os campo-grandenses e também as investigadoras que trabalham na frente do caso. Samuel Goés de 27 anos, foi preso na manhã de ontem (19), após torturar e queimar uma jovem de 17 anos, no Bairro das Moreninhas, região sul de Campo Grande.

“As cenas em que nos deparamos foram aterrorizantes. Nunca trabalhei em um caso com tanta brutalidade como esse”, relatou a delegada, durante a coletiva de imprensa, na manhã de hoje.

“Quando ouvimos a vítima, ela afirmou que o companheiro colocava um fio enquanto ela estava no chuveiro. A adolescente tinha marcas de queimaduras de ferro nas costas. O cabelo dela e os seis foram cortados e a vagina toda dilacerada”, disse a Delegada Analu Fernandes, à imprensa.

Conforme o depoimento da delegada, o imóvel onde ocorreu as sessões de torturas foi alugado pelo próprio Samuel há duas semanas. “Quando estivemos por lá, testemunhas relataram que esporadicamente via o autor na casa. Como alguns dos moradores trabalham de dia, eles relataram que não ouviram nada”.

Ao ser questionado sobre o crime, Samuel preferiu ficar em silêncio. O suspeito estava acompanhado do advogado contratado pela família, por isso preferiu se manter calado. Segundo a delegada, a família de Samuel ficou de apresentar um atestado de insanidade mental, para que seja incluído no inquérito.

O caso

Na última terça-feira (17) uma adolescente de 17 anos estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro e sofrendo vários tipos de violências físicas e psicológicas, foi resgatada na casa onde morava, no bairro Moreninhas, em Campo Grande, após denúncia de moradores da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem foi submetida a diversas formas de tortura como espancamento, queimaduras provocadas por água fervente e ferro de passar roupa, choques elétricos, cabelos e partes íntimas cortadas com faca, além de tomar remédios controlados, a ponto de ficar desacordada.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse à polícia, que namorou o autor, que tem 27 anos, por um ano e há cerca de dois meses, estavam morando juntos. Ela estava sendo mantida em cárcere desde o último dia 10 e, o motivo das agressões seria por ciúmes do autor, que é dependente químico.

Samuel foi localizado ontem (19), e preso em flagrante. Ele foi encaminhado a DEam, onde se encontra a disposição da justiça.

Serviço

Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 é um canal criado pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência.

