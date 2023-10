Polícia Civil prende homem de 54 anos acusado de abuso sexual contra filho e sobrinho

A Polícia Civil do estado de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia de Coronel Sapucaia, realizou uma ação de extrema importância no dia 19 de outubro de 2023, culminando na prisão de um homem de 54 anos, acusado de abusar sexualmente do próprio filho, de apenas 9 anos, e de seu sobrinho, de 7 anos. O crime teria ocorrido na madrugada de 6 de maio de 2023.

Ao tomar conhecimento das denúncias, o delegado Fernando Henrique Araújo Silva tomou imediatamente as medidas necessárias para apurar o caso. Foi instaurado um inquérito policial que se estendeu ao longo de meses, resultando em um extenso relatório de 70 páginas. O delegado ouviu testemunhas, encaminhou as vítimas para exames de sexologia forense e realizou interrogatórios detalhados com o suspeito.

O árduo trabalho da Polícia Civil de Coronel Sapucaia resultou na obtenção de provas sólidas, que subsidiaram a expedição de um mandado de prisão pelo Poder Judiciário da comarca local. O documento ordenando a prisão do acusado foi cumprido de forma eficaz, quando os policiais civis capturaram o suspeito em sua própria residência.

A prisão do homem, que não teve sua identidade divulgada para preservar a privacidade das vítimas, marca um importante passo na busca por justiça para as crianças vítimas de abuso sexual. O acusado agora enfrentará um processo judicial, com a audiência de custódia prevista para breve.

