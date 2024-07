Sete toneladas de drogas são destruídas na fronteira

Na útlima quinta-feira(18), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) realizou uma incineração de 7 toneladas de drogas. Iniciou-se as 08:00h, foram incineradas drogas do tipo maconha, skank e crack.

Essa é a sexta incineração de drogas realizada pela DEFRON neste ano de 2024, totalizando 52,5 toneladas incineradas.

