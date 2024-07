Prova de ciclismo muda rotina do ‘Amigos do Parque’ neste domingo (21); confira

Acontece neste domingo (21), o 1º Circuito de Ciclismo do Pantanal em Campo Grande. Um reconhecimento do circuito está programado para as 5h da manhã, já a largada oficial acontece às 6 h da manhã em frente ao Bioparque Pantanal.

No trajeto está previsto que os participantes irão descer a Avenida Afonso Pena, virar na rua Ivan Fernanda Pereira, seguir na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, em seguida, os ciclistas entram na Rua Antonio Maria Coelho, seguem pela Avenida Mato Grosso, até entrar no Parque dos Poderes.

Neste local, é onde a rotina vai mudar: meia pista vai ser utilizada pelos competidores nas Avenidas Desembargador José Nunes da Cunha e do Poeta, até voltar a Avenida Afonso Pena onde o local de chegada também ficará em frente ao Bioparque Pantanal.

Por todo o percurso, gradil, cones e pessoas com coletes e apito estarão auxiliando para que não aconteça nenhum acidente no trajeto.

O Projeto Amigos do Parque acontece aos finais de semana e feriados, das 7h às 19h e fecha uma das pistas do Parque dos Poderes para a prática de exercícios e lazer da população.

No mapa, é possível ver o trajeto que os competidores irão percorrer:

