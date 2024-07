Grupo especializado em golpes de anúncios de imóveis é desarticulado em Dourados

Na última terça-feira (16), um grupo criminoso especializado em estelionato foi desarticulado pela polícia em Dourados. Quatro indivíduos foram presos em flagrante por praticarem golpes por meio de falsos anúncios de compra e aluguel de imóveis em sites e redes sociais, principalmente no Facebook.

A operação teve início após uma vítima procurar a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), relatando suspeitas de estar sendo alvo de um golpe. A vítima informou que iria realizar um pagamento via PIX de aproximadamente R$ 1.500,00, acreditando que receberia as chaves do imóvel que pretendia alugar, supostamente pertencente ao sobrinho do proprietário. No entanto, verificou-se que o imóvel anunciado pertencia a outra pessoa e não estava disponível para aluguel.

A equipe policial se deslocou até o local combinado para a entrega das chaves e encontrou J.V.L. (28 anos) e E.S.M. (21 anos) com chaves falsas. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde confessaram a participação no esquema e apontaram G.M.R. (32 anos), conhecido como “Sapo”, como o principal articulador dos golpes. G.M.R. era responsável por recrutar os cúmplices e manter contato com as vítimas.

A Polícia Penal, ao ser informada sobre o estado de flagrante de G.M.R., realizou uma busca minuciosa na cela do detido e encontrou um aparelho celular, que foi apreendido e levado à delegacia para registro do flagrante. G.M.R. confessou sua participação nos crimes. Outro indivíduo, M.V.L. (21 anos), que também participava ativamente das operações fraudulentas, foi identificado e preso em flagrante.

Os policiais apreenderam as chaves falsas e diversos celulares utilizados na prática dos golpes. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados.

