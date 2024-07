Homem morre após cair de janela de apartamento no Pioneiros

Um homem de 42 anos morreu na sexta-feira(19) ao cair de uma janela do segundo andar de um condominío situado no bairro Pioneiros em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, o homem foi chamado pelo cunhado para realizar serviços de pintura. Eles trabalhavam juntos quando por volta do 12h, a vítima começou a passar mal com falta de ar. O cunhado tentou ajudar, assim que o homem apresentou uma breve melhora, ele foi até a portaria buscar ajuda e pedir que alguém acionasse o Samu.

Entretanto, ao voltar ao local viu que o homem já estava caído no chão. Eele chegou a ser levado para a Santa Casa, mas acabou morrendo.

O cunhado disse que a vítima aparentava apresentar algum tipo de surto ou paranóia antes da queda que ocasionou seu óbito

