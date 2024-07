Secretária de finanças de Porto Murtinho é indiciada por forjar sequestro para dar golpe do seguro

namorado cúmplice confessou o crime e foi preso

Marli Norimi Miyaki de 53 anos, secretária de finanças de Porto Murtinho foi indiciada por estelionato pelo Ministério Público Estadual após forjar o próprio sequestro com o fim de dar o golpe do seguro. O namorado de Marli, cúmplice do crime confessou e foi preso.

O falso sequestro ocorreu na madrugada do dia 12 de junho quando a secretária teria sido sequestrada com o filho de 12 anos após a residência ser invadida. As investigaçõs constataram que o namorado da mulher foi quem pulou o muro da residência para armar a situação.

Um vigilante viu o Hyuandai Creta saindo da garagem da casa no mesmo dia e acionou a polícia e assim as investigações do caso começaram. O namorado da mulher, Alberto Froes Junior de 30 anos foi preso no dia de 18 de junho e confessou que forjou a situação para dar o golpe do seguro.

Ele disse que Marly teria orientado ele a pular o muro da casa e depois do falso roubo, os dois tiraram o rastreador do veículo para não serem localizados. A mulher foi deixada em um hotel e ficou apenas com celular. Em depoimento, ela tinha dito que o sequestrador devolveu o aparelho para ela.

Ela também disse que o suspeito teria fugido para o Paraguai. A polícia encontrou contradições no depoimento pelo fato do autor ter deixado ela em um hotel com o aparelho celular e com a hospedagem paga. A mulher também não pediu socorro na hora.

