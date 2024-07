Eduardo Riedel entrega a primeira fase da obra de pavimentação da MS-338

A obra teve investimento do Governo do Estado no valor de R$ 121,7 milhões e servirá como novo polo de celulose

Foi inaugurado nessa sexta-feira (12), o primeiro lote da obra de pavimentação da MS-338, com 45,3 km de pavimentação que liga os municípios de Camapuã a Ribas do Rio Pardo – o primeiro no centro-norte do Estado e o segundo no centro-leste.

A obra teve investimento do Governo do Estado no valor de R$ 121,7 milhões e servirá como novo polo de celulose. A comemoração ocorreu na rodovia MS-338, no entroncamento com a BR-060, em Camapuã.

A primeira frente de obra na MS-338 tem inicio no cruzamento com a MS-357 em Camapuã e segue até o entroncamento com a MS-245.

Esta ligação entre os dois municípios tem como objetivo reduzir o tempo de percurso, melhorar o escoamento da produção e facilitar o acesso em toda região, que tem convivido com uma boa economia devido a instalação da fábrica da Suzano em Ribas.

O segundo lote da obra está em andamento e terá mais 66,2 km de pavimentação, partindo do município de Ribas do Rio Pardo, com investimento de R$ 182,5 milhões.

Com informações da Agência de Notícias de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram