Moradora tem casa furtada em Anastácio

Ladrão furtou vários eletromésticos de uma mulher de 49 anos

Uma casa localizada no Conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio, foi furtada. Conforme o boletim de ocorrência, após a moradora de 49 anos chegar em casa no dia 09 de julho, percebeu que a porta dos fundos estava aberta, sem o cadeado.

Ao adentrar no imóvel notou que faltava vários eletrodomésticos, dentre eles uma geladeira, fogão, máquina de lavar roupas, cama de casal e panelas da cozinha.

O caso segue sendo investigado pela Policia Civil. O autor do crime ainda não foi identificado

