Três são presos por contrabando e descaminho em Sidrolândia

Na última quarta-feira(03), dois homens e uma mulher, fora presos por contrabando e descaminho durante a operação nacional “Protetor das Divisas e Fronteiras”. Os três foram abordados na cidade de Sidrolândia, transportando diversos tipos de equipamentos eletrônicos.

A equipe do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e Crime Organizado) identificou por volta das 11 horas de ontem, que dois veículos, um GM Prisma e um GM Vectra estavam viajando em comboio, o que chamou a atenção dos policiais.

Foi feita a abordagem e os policiais civis encontraram nos dois carros, diversos volumes de objetos eletrônicos e outras mercadorias oriundos do Paraguai que seriam comercializados no Brasil. Estima-se um prejuízo de R$ 350 mil ao crime.

Os presos foram identificados como: A.O.O. (homem – 30), L.A.A.L.F. (mulher – 48) e A.P.B. (homem 51) e os dois veículos e as mercadorias foram apreendidas e encaminhados à Polícia Federal, para as providências pertinentes.

