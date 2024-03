São apreendidos quase 800 kgs de fio de cobre em ferro-velho na Capital

Na noite da última quarta-feira (28), uma operação coordenada pela Guarda Civil Metropolitana, em conjunto com a Polícia Civil, Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), resultou na descoberta de uma rede de comércio ilegal de metais em dois ferros-velhos localizados em Campo Grande. O destaque da ação foi a apreensão de mais de 742 quilos de fios de cobre em um dos estabelecimentos.

O primeiro alvo da operação, que não possuía alvará de funcionamento, foi notificado e tem agora um prazo de cinco dias úteis para apresentar defesa. Já no segundo ferro-velho, situado na avenida dos Cafezais, no Jardim Canguru, as equipes encontraram não apenas fios de cobre, mas também uma variedade de metais valiosos, como roteadores e receptores.

O proprietário do segundo estabelecimento foi preso em flagrante e confessou estar ciente da ilegalidade dos produtos que comprava.

A investigação agora se aprofunda para confirmar a origem dos fios e desmantelar possíveis conexões criminosas entre o comércio ilegal de metais e os recentes furtos na cidade.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais: