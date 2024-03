Preços de repelentes variam de 22,49 a 48,10 em Três Lagoas; Confira detalhes

Neste período de alerta intensificado contra o mosquito Aedes Aegypt, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya é necessários usar todas as ferramentas eficazes para o combate, e o repelente é uma delas. Tenda em vista, esse cenário, o Procon de Três Lagoas realizou uma pesquisa em 18 lojas da cidade para ajudar o consumidor na escolha do item.

Foram pesquisados 12 tipos de repelente em 18 lojas, incluindo 9 mercados e 9 farmácias. O preço do repelente elétrico líquido de 32,9 ml varia entre R$19,99 e R$28,99 nos mercados. Já o repelente de uso corporal de 200ml tem preços que vão de R$22,49 a R$48,19 nos mesmos estabelecimentos.

Nas farmácias, o repelente elétrico líquido pode ser encontrado a partir de R$18,25, enquanto o repelente de uso corporal de 200ml varia entre R$19,90 e R$31,99.

Confira a tabela de preços completa aqui:

Tabela de Preços Repelente em Três Lagoas.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.