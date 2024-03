Temporada de pesca reinicia nesta quinta-feira no Estado com novas regras e alertas

Após o período de defeso, também conhecido como Piracema, a temporada de pesca profissional e amadora está oficialmente reaberta em todos os rios de Mato Grosso do Sul a partir desta quinta-feira (29). O Instituto de Meio Ambiente do estado, Imasul, destaca a importância do respeito às regras vigentes, que incluem cotas de pescado, a prática do pesque e solte e a obrigatoriedade da Carteira de Pescador Amador para aqueles que desejam praticar a pesca recreativa.

Durante o período de Piracema, que se estendeu desde 5 de novembro do ano passado, os cardumes de peixes subiram os rios em direção às cabeceiras para desova e reprodução. Esse fenômeno, conhecido como “pira cema” pelos indígenas, é marcado por cenas impressionantes de saltos e movimentação sonora dos peixes enfrentando obstáculos naturais como cachoeiras e corredeiras.

Desde 2020, as normas estabelecem que os pescadores podem levar apenas um exemplar de peixes nativos, como pacu, pintado, cachara, jaú, entre outros, e até cinco exemplares de piranhas, respeitando as medidas mínimas e máximas. Peixes fora dessas medidas devem ser soltos imediatamente no local.

A pesca do dourado, que estava proibida até dezembro de 2024 de acordo com a Lei 5.231 de 10 de janeiro de 2019, pode ter sua moratória estendida até 31 de março de 2025, conforme projeto de lei aprovado em primeira votação pela Assembleia Legislativa. A segunda votação acontecerá ainda nesta quinta-feira (29), aguardando a sanção do governador Eduardo Riedel.

No caso de espécies consideradas exóticas, como apaiari, bagre africano, black bass, carpa, peixe-rei, sardinha-de-água doce, tilápia, tucunaré, zoiudo, tambaqui, não há cota estabelecida, permitindo aos pescadores levar qualquer quantidade.

O Imasul e a Polícia Militar Ambiental (PMA) reforçam a importância do pesque e solte em determinados rios, como Perdido, Abobral, Vermelho e Negro, onde a prática é obrigatória. A PMA garantirá a fiscalização em pontos estratégicos para assegurar o cumprimento das regras ambientais.

Para esclarecimentos detalhados, o Imasul e a PMA disponibilizaram a “Cartilha do Pescador”. A emissão da Licença Digital de Pesca pode ser feita através do site do Imasul ou pelo aplicativo MS Digital, disponível nas lojas de Android e iOS.

