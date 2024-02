Desenvolve Dourados em ação já começou e “Sábado Especial” tem data marcada; Confira os detalhes

O próximo Dourados em Ação já começou e dessa vez acontece na região do bairro João Paulo II até o Parque da Nações I. Os trabalhos para melhoria do espaço público na região foram iniciados e outros terão andamento essa semana.

Está em andamento o serviço de tapa-buraco e pelos próximos dias as equipes de limpeza, iluminação pública, manutenção da sinalização de trânsito e ações de combate à dengue também estarão no local. A população também poderá descartar resíduos nas caçambas em diversos pontos como nas edições anteriores do Desenvolve Dourados.

Já o Sábado Especial será realizado no dia 2 de março, das 8h às 12h, na E.M. Álvaro Brandão. Serão prestados atendimentos de saúde, atualização de Cadastros na Habitação, CadÚnico, Central de Atendimento ao Cidadão, serviços do Poupatempo, orientações e informações sobre programas e benefícios sociais disponíveis, atendimento da Sala do Empreendedor.

