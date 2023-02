Sábado inicia o pré-carnaval na Capital e GCM garante 80 agentes de plantão

O primeiro fim de semana do mês já conta com dois blocos de pré-carnaval populares de Campo Grande. São eles o Esquenta Capivara Blasé, no sábado (4), a partir de 19h até 1h40, e o Bloco Tá Dando Pinta, no domingo (5) a partir de 17h.

Sabendo disso, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) mobiliza 80 agentes responsáveis pela segurança em todos os eventos organizados ao longo do mês de fevereiro, principalmente na Praça do Papa, organizado pela Prefeitura da Capital.

Além disso, as autoridades divulgaram medidas de segurança fundamentais para que a população curta a folia sem nenhum dano pessoal. A primeira dica é procurar ir aos lugares sempre acompanhado.

É válido também aos foliões não andarem com bolsas e cuidar dos pertences como celular, relógio e carteira. Principalmente tomar cuidado com os automóveis, não estacionar em local escuro e por fim, qualquer evento ou ocorrência comunicar a força policial. Acesse também: Caso Sophia: laudo apresenta causa da morte e confirma violência sexual