São Paulo tenta recuperar lateral e Flamengo quer atacante do Santos

O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo. O são Paulo pode oferecer “pacotão” por lateral do Coritiba. Sem poder contar com Orejuela, a cúpula tricolor estuda uma maneira de contar de novo com o lateral direito.

Nathan, que está emprestado até o fim do trimestre para o Coritiba foi o escolhido. O clube paulista está disposto a ceder alguns atletas da base para repatriar o lateral.

Flamengo de olho em Ângelo

De acordo com o jornal “O Dia”, o clube rubro-negro está interessado na contratação da joia, que subiu para o elenco profissional em 2020, com apenas 15 anos, e tem 102 partidas e três gols.

Maos destaques

– Gabriel Martinelli renovou com o Arsenal até junho de 2027, segundo o portal “The Athletic”

– Botafogo estende vínculo com goleiro Gatito Fernández até dezembro de 2024

– Atlético-MG negocia meio-campista Calebe com o Fortaleza. Coudet defende permanência do jogador.

Com informações da Folhapress