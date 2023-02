Blocos de Carnaval em Campo Grande divulgam datas e horários de folias

Fevereiro chegou com uma programação completa para quem esperou se divertir no Carnaval de 2023 em Campo Grande. Após 2020, os carnavais nas ruas caracterizados pela grande concentração de pessoas ficaram 2 anos sem serem realizados devido a COVID-19.

Confira a programação:

4 DE FEVEREIRO – Esquenta Capivara Blasé; Horário – 19h às 1h40; Local – Rua Eva Lacerda de Farias, 740 ;

5 DE FEVEREIRO – Bloco Tá Dando Pinta; Horário – 17h; Local – Em frente ao Bar Zé Carioca;

10 DE FEVEREIRO – Bloco Bonde das Sereias; Horário – 16h às 22h Local – Praça dos Imigrantes;

Festa Bonde das Sereias; Horário – 23h; Local – Boate Non;

Bloco Evoé Baco; Horário – 17h Local: Bar Calepes;

11 DE FEVEREIRO – Bloco As Depravadas; Horário – 16h; Local: Frente ao Bar do Zé – Rua Barão do Rio Branco, 1.213;

Bloco Calcinha Molhada; Horário – 15h; Local – Praça da Rua Aquidauana, n. 28;

Esquenta Capivara Blasé; Horário – 19h às 1h40; Local – Rua Eva Lacerda de Farias, 740;

16 DE FEVEREIRO – Bloco Evoé Baco; Horário – 17h; Local – Orla da Rua Laguna com a Av. Euler de Azevedo;

17 DE FEVEREIRO – Bloco Farofolia; Horário – 15h às 22h; Local – Rua Temistocles, 103 – Em frente ao Ponto Bar

Bloco Tá Dando Pinta Local: Esplanada Ferroviária

Cordão da Valu; Horário – 15h; Local – Esplanada Ferroviária;

Esquenta Capivara Blasé; Horário – 19h às 1h40; Local – Rua Eva Lacerda de Farias, 740;

19 DE FEVEREIRO – Desfile Capivara Blasé; Horário – 16h; Local – Esplanada Ferroviária,

Bloco Subaquera; Horário – 16h às 23h; Local – Praça da Rua Argolas;

Desfile Capivara Blasé; Horário – 16h; Local – Esplanada Ferroviária

Bloco Bonde das Sereias; Horário – 16h às 22h; Local – Praça dos Imigrantes

21 DE FEVEREIRO – Bloco Farofa com Dendê; Horário – 16h; Local – Em frente ao Maria Fumaça, Rua Calógeras, esquina com avenida Mato Grosso;

Cordão da Valu; Horário – 15h; Local – Esplanada Ferroviária

25 DE FEVEREIRO – Bloco Bonde das Sereias (enterro dos ossos); Horário – 16h às 23h; Local: Praça dos Imigrantes.