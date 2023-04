Reduziram as ocorrências de roubo de gado

Outra modalidade de crime que preocupa o produtor rural é o abigeato, o delegado Mateus Zampieri afirmou que o número de crimes de abigeato em Mato Grosso do Sul, reduziu em 46% no primeiro trimestre de 2023, quando comparado ao mesmo período de 2022.

“A gente tem observado a diminuição gradativa nos crimes de abigeato, comparando o primeiro trimestre de 2023 com 2022, nós tivemos uma redução de 46% no número de abigeatos aqui no Estado. Não é um trabalho isolado da Deleagro, é um trabalho conjunto com as delegacias locais, com polícia militar e polícia rodoviária federal (PRF)”, finaliza.

Os prejuízos são grandes para os produtores rurais, que perdem seus animais e têm sua produção afetada. Para combater o crime, a Deleagro tem realizado operações e investigações para identificar e prender os responsáveis. Em algumas regiões do estado, a presença da polícia nas estradas e em áreas de risco também tem sido intensificada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Polícia Civil prende membros de organização criminosa por furtos em propriedades rurais