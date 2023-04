Polícia Civil prende membros de organização criminosa por furtos em propriedades rurais

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (DELEAGRO), prendeu nesta quarta-feira (19) dois integrantes de uma organização criminosa acusada de praticar furtos qualificados em propriedades rurais na região de Miranda.

Os criminosos foram capturados no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A prisão ocorreu em cumprimento a três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.

A organização criminosa era responsável por pelo menos 10 furtos qualificados em sedes de propriedades rurais, com o objetivo de obter armas de fogo e munições. Com a conclusão da investigação, cessaram os crimes dessa modalidade na região.

As diligências ainda estão em andamento com o objetivo de capturar os dois últimos foragidos. A polícia continua trabalhando para desmantelar completamente a organização criminosa e colocar seus membros à disposição da Justiça.

