Cresce o roubo de GPS em máquinas agrícolas de MS

O furto de GPS dos equipamentos agrícolas em Mato Grosso do Sul, é uma das maiores preocupações dos produtores rurais e recentemente foram preseos seis envolvidos em roubo e receptação dos dispositivos utilizados para mapear as áreas de plantio, auxiliar na irrigação e aplicação de defensivos agrícolas, entre outras atividades. A informação partiu do titular da Deleagro (Delegacia de Combate a Crimes Rurais e Abigeato), o delegado Mateus Zampieri.

“Nestes furtos de GPS tinha gente de outros estados vindo aqui cometer crimes, os equipamentos eram mandados para outros estados e para outros países aqui da nossa fronteira. Então esse trabalho assim devagarzinho a gente foi identificando, fomos na fronteira com São Paulo prender gente que tava envolvido com a receptação e com encomenda desses equipamentos. Realizamos algumas prisões acho que em torno de cinco seis prisões e tanto aqui como fora do Estado, depois das prisões desses últimos criminosos que estavam envolvidos nós não tivemos mais nenhum registro de de furto de GPS”.

Além disso, muitos produtores têm buscado alternativas para garantir a segurança dos equipamentos, como o uso de cercas elétricas, alarmes e rastreadores. No entanto, essas medidas representam mais um custo para os produtores, que já enfrentam diversos desafios para manter a rentabilidade da atividade agrícola.

“Esses equipamentos são do tamanho de uma bola de futebol pra ter uma ideia do tamanho de um GPS de máquina agrícola, esse conjunto hoje é avaliado em cerca de cem mil reais […] O criminoso quer facilidade então um equipamento GPS desse hoje vale mais do que ele estourar um caixa eletrônico, ele não vai correr o risco de estar numa cidade grande, tentar explodir um caixa eletrônico pra tirar cem mil reais”, explica Zampieri.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Deleagro faz balanço de operações