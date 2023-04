Bolsonaro convida Adriane Lopes para entrar no PL

Através de uma chamada de vídeo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), convidou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), e o esposo, deputado estadual Lídio Lopes (Patriota), para se filiarem ao Partido Liberal (PL). Caso aceite o convite, a prefeita praticamente confirma a sua candidatura a reeleição, o que ela vem relutando em assumir publicamente, afirmando que por enquanto quer apenas cuidar da administração de Campo Grande.

“Nós estamos recebendo muitos convites o que posso assegurar é que será uma decisão comjunta assim que foi homologada a fusão com o PTB vamos reunir com os cinco prefeitos e os 35 vereadores do Patriota para definir se iremos entrar no Mais Brasil ou se seguiremos para outro destino”. Afirmou o deputado Lídio Lopes assegurando que nesse momento estão apenas ouvindo os convites.

Lideranças do PSDB já teriam como certa a entrada da prefeita no partido o que deveria assegurar a sua desistência de concporrer a reeleição facilitando assim o projeto dos Tucanos de eleger o deputado federal Beto Pereira prefeito de Campo Grande sendo que em troca receberiam apoio para concorrerem a Câmara federal e a uma vaga na Assembleia Legislativa. Nesse pacote também estaria total apoio do atual Governo para obras em Campo Grande nessa reta final de administração de Adriane Lopes.

O convite foi intermediado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira, presidente estadual do PL, vem reforçar outro aceno bolsonarista que já havia sido feito pela senadora Tereza Cristina do PP que também abriu as portas para a familia Lopes e com a garantia de que ela seria a candidata a reeleição.

