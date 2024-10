Rapaz é preso após incendiar estância e tentar matar tios queimados na área rural de Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (17), um homem de 31 anos foi preso em flagrante após incendiar uma estância na área rural de Campo Grande e tentar matar os próprios tios queimados. As vítimas, que trabalham como caseiros no local, conseguiram se salvar ao se esconderem em uma área de mata próxima.

De acordo com o relato da tia à polícia, o sobrinho chegou embriagado à propriedade e começou a ameaçar de morte o casal e outra familiar que estava na residência. Em seguida, o agressor ateou fogo em oito dormitórios da estância, forçando os tios a fugirem em desespero. Eles se refugiaram em uma área de vegetação até que a situação se acalmasse.

A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas pelo suspeito, que foi encontrado tentando escapar para uma chácara vizinha. Durante a abordagem, o homem ainda resistiu à prisão, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso será investigado pelas autoridades.

