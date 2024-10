Com risco de chuva, bueiros ganham mutirão de limpeza em Campo Grande

Município também tem apostado em obras estruturantes de contenção de chuvas contra alagamentos

Mato Grosso do Sul está sob um novo alerta para o risco do registro de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Em Campo Grande, a prefeitura confirmou que, para evitar prejuízos à população e minimizar os riscos de inundações e alagamentos, deu início nesta semana a uma força-tarefa para a limpeza de bocas de lobo.

Em entrevista para o Programa Tribuna Livre na manhã de ontem (16), o secretário da Sisep, Marcelo Miglioli, voltou a dizer que os impactos registrados na semana passada foram causados pelo grande volume de chuvas. Mesmo assim, as equipes em pouco tempo conseguiram dar uma resposta efetiva para a população.

“Na quarta-feira, tivemos uma chuva torrencial muito forte, fora da normalidade, com volume muito grande de chuva em pouco tempo e, junto com ela, tivemos um vendaval muito forte com chuva de pedra. Então, não tem como evitar que traga transtornos para Campo Grande, assim como para qualquer outra cidade do país, temos o exemplo de São Paulo. Nossas equipes na mesma hora foram para a rua, viraram a noite e na quinta-feira já estávamos com o efetivo completo nas ruas. Houve um problema, mas muito distante de ser uma situação caótica”, reforçou.

Segundo a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil), o temporal deve iniciar entre a tarde e a noite desta quinta-feira (17) e permanecer até o sábado (19). A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliada ao transporte de calor, umidade e deslocamento de cavados, deve favorecer o aumento de nebulosidade.

Com isso, as chuvas devem ser significativas, com acumulados acima de 40 mm em 24 h. As temperaturas em Campo Grande devem permanecer entre mínimas de 22-24°C e máximas entre 30-32°C. A Capital poderá ter ventos de 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas acima de 60 km/h.

Para o Jornal O Estado, a Sisep (Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos) reforçou que sempre que há a possibilidade de uma tempestade, as equipes ficam em alerta e, após os estragos causados pelo temporal da semana passada, as medidas de prevenção foram reforçadas.

“Como estamos num período em que há muitas folhas secas que, durante as chuvas, foram arrastadas para as bocas de lobo, junto com o lixo, terra e areia, estamos fazendo um mutirão de limpeza. Todos os dias, a Sisep mantém uma programação de limpeza e reparos nas bocas de lobo. São em média 10 mil atendimentos por mês”, explicou.

Mesmo assim, a secretaria solicita o apoio dos moradores para que não joguem lixo e principalmente garrafas pets e plásticos nas ruas, pois com a chuva tudo acaba sendo levado para o sistema de captação de águas pluviais e provocando o entupimento das bocas de lobo.

Ações em todas as regiões

A Sisep também está investindo na construção de bacias de amortecimento, por exemplo, no córrego Reveilleau, na Avenida Mato Grosso, que acabou com o alagamento da Via Park, na região do Shopping Campo Grande, e o transbordamento do córrego no cruzamento da Rua Bahia com a Avenida Fernando Correa da Costa.

Também foi feita a limpeza do canal do córrego Imbirussu, acabando também com os alagamentos na Avenida José Barbosa Rodrigues, na região do bairro Zé Pereira. No local, o assoreamento deixou o leito do córrego no mesmo nível da pista da avenida, e toda vez que chovia forte, a água tomava conta da pista da avenida.

E na região do Nova Campo Grande, a Sisep está executando uma obra de drenagem, por meio da construção de uma bacia de amortecimento que já começou a receber a água da chuva, acabando com os alagamentos. Na região, o lençol freático é superficial (com um metro de profundidade já se encontra água), por isso foi preciso fazer um sistema de drenagem reforçado.

Trabalho em conjunto

Por sua vez, a Defesa Civil informou que está preparada para atender as ocorrências e que mantém um monitoramento em tempo real das regiões que possuem um maior índice de incidências de problemas em dias chuvosos.

“A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está preparada para esses eventuais fatos, pois trabalhamos com previsibilidade através da nossa central de monitoramento meteorológico. Temos viaturas e equipamentos específicos para cada tipo de ocorrência, desde equipamentos de EPI até motosserras. Trabalhamos também em conjunto com outras secretarias, como por exemplo: SISEP, SESAU, SEMADUR e Corpo de Bombeiros. Temos ainda um telefone onde o cidadão, ao ligar 199, pode solicitar atendimento emergencial”, disse em nota.

Em casos de rajadas de vento, a Defesa Civil orienta a população para que não fique debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e outdoors. Além disso, que desligue aparelhos eletrônicos. Se houver o registro de quedas de árvores, os moradores podem acionar os serviços de retirada pelo telefone 156.

Por Michelly Perez