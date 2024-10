Fortaleza e Atlético-MG empatam em jogo intenso na Arena Castelão

Na noite de quarta-feira (16), Fortaleza e Atlético-MG empataram em 1 a 1 em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada na Arena Castelão. O confronto foi marcado por um primeiro tempo dominante do Leão, seguido de uma reação do Galo no segundo tempo, mas nenhuma das equipes conseguiu sair com a vitória.

O Fortaleza começou com tudo e abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Marinho, em uma jogada individual, recebeu um passe de Martínez, driblou dois defensores e finalizou com precisão no canto esquerdo alto do goleiro Everson. O time cearense controlou as ações na primeira etapa, mas viu o Atlético-MG criar algumas chances perigosas, incluindo um chute de Saravia que explodiu no travessão.

Na volta do intervalo, o Atlético-MG se mostrou mais agressivo e logo aos 2 minutos, Fausto Vera empatou o jogo com uma bela cabeçada após cruzamento de Palacios. O empate reacendeu a partida, mas a situação do Fortaleza se complicou aos 13 minutos, quando Marinho foi expulso por uma falta dura em Palacios, recebendo cartão vermelho direto.

Mesmo com um jogador a menos, o Fortaleza se manteve firme na defesa. Porém, aos 37 minutos, Tinga também foi expulso, deixando o Leão com apenas nove jogadores em campo. A pressão do Galo aumentou, mas a defesa do Fortaleza resistiu bravamente até o apito final, segurando o empate.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 56 pontos e segue na terceira posição do campeonato, enquanto o Atlético-MG, com 41 pontos, ocupa a nona colocação.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrentará o Palmeiras fora de casa, no dia 26 de outubro, às 15h30 (horário de Mato Grosso do Sul). Já o Atlético-MG jogará contra o Internacional, em Belo Horizonte, no mesmo dia, às 18h.

