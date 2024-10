Homem é morto a pauladas durante desentendimento familiar em Angélica

Na madrugada desta quinta-feira (17), Orinco Oinge, de 52 anos, foi brutalmente assassinado a pauladas por seu sobrinho, conhecido como “Paraguai”, de 45 anos, durante uma discussão familiar em Angélica, cidade localizada a 272 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu no bairro Jardim dos Estados, dentro de uma residência.

Segundo informações preliminares divulgadas pelo site Nova Notícias, a motivação do crime está sendo investigada pela Polícia Civil, mas há suspeitas de que tenha relação com o tráfico de drogas. Os dois homens teriam se envolvido em uma briga, momento em que o suspeito se armou com um pedaço de madeira e passou a agredir a vítima até a morte.

O corpo de Orinco foi encontrado no interior da casa onde o crime aconteceu. Tanto ele quanto o suspeito respondiam a processos por homicídio, segundo informações veiculadas. Após o ataque, Paraguai tentou fugir, mas foi capturado e preso em flagrante. Em um detalhe inusitado, o suspeito adormeceu na viatura policial enquanto aguardava ser levado à delegacia.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação. O caso foi registrado na delegacia de Angélica e segue sendo investigado.

