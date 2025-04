Rapaz é baleado na cabeça e esfaqueado após se recusar a furtar carne em Naviraí

Um jovem de 23 anos foi vítima de uma tentativa brutal de homicídio na noite do último domingo (6), na cidade de Naviraí, a cerca de 359 quilômetros de Campo Grande. Ele foi baleado na cabeça e esfaqueado várias vezes após se recusar a furtar carne a pedido de um conhecido.

Segundo informações da Polícia Militar e do site Tá na Mídia Naviraí, a vítima estava em um terreno baldio na companhia de um homem — cuja identidade ainda não foi confirmada — quando foi convidada a cometer o furto. Ao negar o pedido, o suspeito reagiu de forma violenta.

Armado, o agressor atirou contra a cabeça do rapaz e, em seguida, o golpeou diversas vezes com uma faca. Mesmo ferido, o jovem conseguiu se desvencilhar do autor e correu para a rua, onde pediu socorro. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado com urgência ao hospital da cidade.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.

