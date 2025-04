GCM prende suspeitos de tráfico em comércio de recicláveis usado como boca de fumo, no Caiobá

No incio da noite desta segunda-feira (7), tres indivíduos foram presos acusados de tráfico de drogas por venderem entorpecentes usando um comércio de recicláveis como fachada. O caso aconteceu no Portal Caiobá, em Campo Grande.

Conforme informações divulgadas pela GCM (Guarda Civil Metropolitana), uma equipe da Gemop (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento) estava realizando rondas no local quando avistaram uma pessoa saindo de um imóvel conhecido como comércio de materiais recicláveis.No momento em que o indivíduo avistou a equipe policial, voltou para o imóvel imediatamente, despertando suspeitas. Os agentes conseguiram realizar a abordagem do homem a tempo, onde encontraram uma porção de maconha, equivalente a 3,4 g. Quando questionado sobre o local de compra, confessou ter pego no estabelecimento.

Ao adentrarem o local, haviam uma mulher e três homens. Com ela, foram encontrados havia R$ 146 em dinheiro e 23 papelotes de cocaína, pesando 8,4 gramas, e outra porção de maconha, pesando 6 gramas

Os demais envolvidos na ação foram liberados.

