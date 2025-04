Mulher sofre traumatismo craniano após ser espancada por grupo de pessoas, no Tiradentes

Uma mulher, de 26 anos precisou der socorrida e encaminhada ao hospital após ser espancada e, consequentemente, sofrer traumatismo craniano. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (8), no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo informações do Boletim de ocorrência uma testemunha afirmou aos policiares que na cena haviam três arros e que algumas das pessoas presentes no veículo, espancaram a vítima, que acabou sofrendo um traumatismo cranioencefálico de grau leve, edema subgalela na região frontal e corte de aproximadamente 2 centímetros, além de fratura na região do pé.

A mulher foi encaminhada para a Santa Casa, onde permanece internada.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

