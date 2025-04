Homem acusado de agredir ex-companheira com bicicleta é preso em Dourados

Um homem, de 34 anos, foi preso nesta segunda-feira (7) acusado de agredir fisicamente sua ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência. O caso aconteceu em Dourados, cidade distante 230 km de Campo Grande. O crime ocorreu no dia 29 de outubro de 2024, por volta das 18h, na região da Aldeia Bororó, mas só foi divulgado nesta terça-feira (8).

Segundo o relato da vítima, de 31 anos, ela foi atacada por seu ex-companheiro, enquanto retornava do trabalho de bicicleta. O autor a derrubou, jogou a bicicleta sobre seu corpo por três vezes, puxou-a pelos cabelos, tentou estrangulá-la e ainda a pisoteou.

Além das agressões o autor passou a ameaçá-la, alegando que a mataria se ela conseguisse a guarda da filha do casal. Ela ainda relata que mesmo após ter solicitado medidas protetivas, o homem ainda a perseguia e a agredia fisicamente.

A vítima apresentava ferimentos visíveis nos braços e queixava-se de dores no pescoço e na região lombar. O exame de corpo de delito foi solicitado. Já o agressor trabalha como servente de pedreiro em uma empresa local, na função de diarista.

Devido à gravidade dos fatos, foi solicitado a preventiva do suspeito, medida que foi acatada pelo Poder Judiciário e cumprida nesta segunda-feira (7) pela equipe da DAM.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram