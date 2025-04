Promotor de vendas é preso após se recusar a pagar conta e injuriar policiais em Campo Grande

Um promotor de vendas de 33 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (27) após se recusar a pagar a conta em uma hamburgueria e injuriar policiais militares durante a abordagem. O caso ocorreu no Bairro Guanandi, em Campo Grande. Além das agressões verbais, o homem também foi autuado por dirigir embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 23h50 pelo proprietário do estabelecimento, localizado na Avenida Marechal Deodoro. O empresário, de 28 anos, relatou que o cliente chegou ao local conduzindo uma motocicleta, já apresentando sinais de embriaguez. Após consumir dois lanches, o promotor de vendas se recusou a pagar, alegando que já havia feito o pagamento.

A caixa da hamburgueria confirmou que o valor não havia sido quitado. Na tentativa de solucionar o impasse, o empresário sugeriu que o cliente deixasse um objeto de valor até regularizar a situação. O homem entregou um celular em estado bastante danificado e, xingando os funcionários, deixou o local. Enquanto os policiais conversavam com os funcionários, o promotor de vendas retornou ao estabelecimento pilotando a motocicleta. Visivelmente bêbado e agressivo, ele efetuou o pagamento, mas continuou ofendendo os presentes, alegando que seu celular havia sido danificado.

Durante a abordagem, o homem passou a xingar os policiais com palavras de baixo calão e ofensas racistas. Em seguida, dirigiu ofensas específicas a uma policial militar, dizendo: “Quem você pensa que é para me prender? Preto não tem que colocar a mão em mim”.

Ainda conforme o registro policial, diante da situação, os policiais deram voz de prisão por desacato. O promotor de vendas resistiu e tentou fugir utilizando a motocicleta, sendo contido com o uso de spray de pimenta e algemado. Mesmo imobilizado, ele continuou proferindo ofensas contra a equipe.

O homem foi encaminhado ao compartimento de presos da viatura e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como injúria, desacato e dirigir sob efeito de álcool.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais