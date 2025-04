Funsat oferece 1.935 vagas nesta segunda-feira (28)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 1935 vagas de trabalho nesta segunda-feira (28). Experiência não é obrigatoria para a seleção de 1.268 anúncios. As oportunidades são ofertadas por 204 empresas de Campo Grande.

Alternativas de candidatura em 175 profissões diferentes: ajudante de pintor de produção (1 posto), analista de Marketing (2 postos), atendente de lanchonete (51 postos), auxiliar administrativo (7 postos), auxiliar de limpeza (103 postos), auxiliar nos Serviços de Alimentação (158 postos), carpinteiro (95 postos), comprador (2 postos), cozinheiro geral (3 postos), eletricista (2 postos), encanador (2 postos), frentista (6 postos), motorista carreteiro (30 postos), operador de caixa (199 postos), e ainda 35 vagas para pedreiro.

Já, nas 74 triagens profissionais de “perfil aberto”, voltadas a treinamento remunerado de novos colaboradores, o órgão aponta sete destaques. Lista que engloba procuras por ajudante de açougueiro (3 postos), analista de estoque (1 posto), cumim (9 postos), operador de draga (1 posto), porteiro (1 posto), repositor em supermercados (160 postos), além de 57 vagas para servente de obras.

Com exclusividade ao público PCD (Pessoa com Deficiência), o expediente do dia apresenta seis recrutamentos, de cinco funções: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1), e uma vaga para vendedor interno.

Serviço: o atendimento da Agência de Intermediação da Funsat acontece das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800, ou pelo quadro geral de oportunidades e profissões no Portal Eletrônico da Prefeitura de Campo Grande.

