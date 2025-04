Jovem é morto a facadas e irmão fica ferido durante briga em conveniência em Corumbá

Uma briga terminou em tragédia na noite de sábado (26) no bairro Cravo Vermelho II, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. Giovani da Costa Coelho, de 24 anos, foi morto a facadas, e seu irmão, de 25 anos, também ficou ferido durante a confusão no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Santa Catarina.

Segundo informações da Polícia Civil, os três envolvidos, a vítima fatal, seu irmão e o autor, identificado como Ronilso da Silva Oliveira, de 27 anos, estavam consumindo bebidas alcoólicas em uma conveniência local quando o desentendimento começou. Testemunhas relataram que, durante a discussão, Ronilso atacou Giovani com uma facada no peito. O irmão da vítima tentou intervir, mas também acabou sendo esfaqueado, sofrendo ferimentos no rosto e no braço esquerdo.

Giovani não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro. Já seu irmão foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde permanece internado.

Ainda conforme o registro policial, após o crime, Ronilso fugiu, mas foi localizado cerca de 12 horas depois em sua residência. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde optou por permanecer em silêncio durante o depoimento. Testemunhas ainda afirmaram que havia uma rixa antiga entre os três rapazes, o que teria motivado a briga.

No final da tarde de domingo (27), Ronilso passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pelo juiz Alan Robson de Souza Gonçalves. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Corumbá.

