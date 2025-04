Motociclista morre após perder controle de veículo e colidir em prédio

Na noite do último sábado (26), um homem de 22 anos morreu após perder o controle da motocicleta e colidir contra um prédio na cidade de Cassilândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria perdido o controle da moto ao passar por um quebra-molas e acabou se chocando contra a parede de um prédio comercial, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, região central de Cassilândia.

A Polícia Militar foi acionada e no local já estava o Corpo de Bombeiros, que havia isolado a área e confirmado o óbito. O homem não estava com documentos para realização da identificação no local.

Segundo testemunhas, a motocileta que o homem pilotava era uma Honda Fan 125 KS e a colisão aconteceu no momento que o motociclista trafegava pela avenida Juscelino Kubitschek quando passar por um quebra-molas, perdeu o controle da moto vindo a causar o ocorrido.

A moto pilotada pelo homem era emprestada. Momentos depois do acidente, o proprietário da motocicleta que era amigo do homem se apresentou à polícia local e disse que tinha emprestado a moto. A perícia foi acionada e esteve no local.

A moto foi liberada para o proprietário. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia.

