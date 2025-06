Professor morre em acidente de moto na BR-158, em Paranaíba

Um acidente registrado nesse domingo (1º) tirou a vida do professor Antônio Francisco de Souza, em Paranaíba, município localizado a 407 quilômetros de Campo Grande. Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu com um caminhão no quilômetro 87 da BR-158.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária que administra a rodovia, Antônio não resistiu à gravidade do impacto e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas. A colisão provocou congestionamento e longas filas nos dois sentidos da via.

A morte do professor causou forte comoção na cidade. Antônio Francisco era muito querido por alunos, colegas e amigos. Ele lecionava na Escola Estadual Maria Luíza, onde era conhecido por seu compromisso com a educação e sua relação próxima com os estudantes.

Em respeito à memória do professor, a escola decretou luto oficial e suspendeu as aulas nesta segunda-feira (2). Em nota, a direção da unidade lamentou profundamente a perda, expressando solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Antônio Francisco.

