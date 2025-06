Homem morre após capotar carro em estrada vicinal de Eldorado

Um grave acidente registrado na tarde desse domingo (1º) tirou a vida de Douglas Antônio Moysés, de 32 anos, na estrada vicinal que dá acesso ao Assentamento Floresta Branca, no município de Eldorado, a cerca de 442 quilômetros de Campo Grande. O carro conduzido por ele capotou por volta das 12h30, após Douglas perder o controle da direção.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo saiu da pista e capotou, parando em meio à vegetação às margens da estrada de terra. No carro estavam, além de Douglas, seus dois filhos, de 5 e 8 anos, e um amigo da família. Todos os passageiros sofreram ferimentos leves, foram socorridos e encaminhados à Fundação Hospitalar de Eldorado, onde receberam atendimento médico e foram liberados.

Douglas foi retirado do veículo ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil esteve no local do acidente e constatou que a área não estava preservada, já que as vítimas haviam sido socorridas por populares antes da chegada da equipe. Como se trata de uma estrada de chão, não havia marcas evidentes na via que pudessem indicar as causas do acidente. A perícia técnica realizou registros fotográficos para eventual análise posterior.

Durante as diligências, a polícia apurou que Douglas esteve em um bar pouco antes do acidente. A proprietária do estabelecimento afirmou que ele havia consumido bebida alcoólica. O consumo pode ter contribuído para a perda de controle do veículo, embora as circunstâncias exatas do acidente ainda estejam sob investigação.

Os documentos pessoais de Douglas foram entregues a um primo, que também ficou responsável pela remoção do carro do local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado como “acidente de trânsito com vítima fatal”. A Polícia continua apurando os detalhes que levaram ao acidente.

