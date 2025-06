Homem é preso após matar morador de rua com bloco de concreto em Dourados

Na manhã do último domingo (1º), um morador de rua foi encontrado sem vida no centro da cidade de Dourados, a 230 quilômetros de Campo Grande. O autor do crime, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante. A vítima apresentava diversos ferimentos na cabeça e no rosto.

De acordo com informações do site local Dourados News, um bloco de concreto com vestígios de sangue foi encontrado ao lado do corpo. A Polícia Civil e a Perícia Técnica estiveram no local para investigar o crime.

Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança e relatos de testemunhas, o suspeito foi identificado. O homem, já conhecido pelos policiais, possui várias passagens criminais, incluindo uma condenação por estupro.

Ele foi localizado e preso ainda na tarde do mesmo dia, enquanto caminhava pelo centro da cidade. Ao ser interrogado, confessou ser o autor do homicídio. Segundo ele, o crime teria sido motivado por um desentendimento relacionado à partilha de entorpecentes. O agressor contou que foi até o local onde a vítima dormia e a atacou com uma pedra, um pedaço de madeira e uma garrafa quebrada.

Diante da gravidade do crime, foi decretada a prisão preventiva do acusado.