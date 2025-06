Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja podem entregar cargos na direção nacional do PSDB

Atual e ex-governador de MS podem não compor nova direção que surgirá após união PSDB/Podemos

A convenção na próxima quinta-feira pode marcar a despedida de Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja do PSDB, que também pode deixar de existir como partido, dando lugar a uma nova sigla. Como integrantes da direção nacional do partido, o atual e o ex-governador de Mato Grosso do Sul podem apresentar o pedido de afastamento dos cargos que ocupam e podem recusar a indicação de funções na nova composição da nova direção que será eleita para uma nova agremiação, independente da forma que venha a ser aprovado, Federação, Fusão ou incorporação.

Reinaldo Azambuja, por exemplo, é o atual tesoureiro da direção nacional do PSDB e Eduardo Riedel é o vice-presidente nacional do partido e ainda tem o prestígio de ser o único governador tucano, após a saída de Raquel Lira de Pernambuco e de Eduardo Leite do Rio Grande do Sul que assinaram ficha de filiação no PSD. Ao mesmo tempo em que não confirmam a saída do partido, tanto Azambuja quanto Riedel também não asseguram a permanência, sendo que uma possível não participação no quadro diretivo da nova configuração que surgirá pode sinalizar que já estão de saída.

Durante a convenção, as duas lideranças dão indicações de que, mesmo deixando de integrar a nova configuração ou mesmo um novo partido, querem manter influência sobre o comando da sigla em Mato Grosso do Sul. Outra articulação é que, mesmo se desfilando, eles querem que o grupamento que surgir venha a integrar o projeto de reeleição de Eduardo Riedel e a chapa que irá concorrer ao Senado, tendo Reinaldo Azambuja como um dos candidatos.

Novo comando

A princípio, a nova agremiação se chamará #PSDB+Podemos e será presidida em formato de rodízio tanto nacionalmente quanto nos estados, sendo que inicialmente a senadora Soraya Thronicke, do Podemos, assumiu o comando da Federação em Mato Grosso do Sul. Caso Riedel e Reinaldo venham a se desfiliar, é possível que os deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira permaneçam e passem a fazer parte da nova direção regional.

Em comum está a decisão de que, pelo menos em Mato Grosso do Sul, o comando do futuro #PSDB+Podemos tem intenção de permanecer alinhado ao projeto de reeleição

de Eduardo Riedel e mesmo a senadora Soraya Thronicke, que confirmou que vai tentar a reeleição mantém também a intenção de apoiar o atual governador. Com relação à eleição presidencial, ainda esperam para saber o posicionamento da futura direção nacional.

