Produtos ilegais avaliados em 300 mil reais são apreendidos dentro de pneus em Deodápolis

Na madrugada do último sábado(16), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam aparelhos de telefone celular, cigarros e pneus. A ação policial ocorreu na rodovia 147, área rural do município de Deodápolis.

Os militares faziam um patrulhamento quando deram a ordem de parada ao condutor de um cavalo trator acoplado a um semirreboque. O homem, de 47 anos de idade, estava agitado e com resposta desencontradas. Durante a vistoria localizou-se os produtos ilegais, sendo que em um dos pneus estavam mais de 60 telefones celulares.

O prejuízo estimado à ação criminosa foi de R$ 298 mil. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal, em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.

